Koolhof vraagt tennislegendes Bryan te stoppen

Ziekenboeg FC Twente stroomt vol: Pusic moet puzzelen tegen RKC

8:39 ENSCHEDE/WAALWIJK - Een paar weken geleden was de ziekenboeg nagenoeg leeg, maar op dit moment is het weer kwakkelen bij FC Twente. Zo is de kans heel klein dat aanvoerder Wout Brama speelt, terwijl Rafik Zekhnini vrijdagavond al snel uitviel. Brama heeft al tijden last van zijn achillespezen, traint aangepast en loopt op het tandvlees.