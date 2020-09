Koopmeiners ziet CL-droom uiteenspatten: ‘Dat is heel hard, doodzonde’

Hij zag echter dat twee persoonlijke fouten zijn ploeg de das om deden in de tweede helft. Eerst Fredrik Midtsjø, die de bal nabij het eigen strafschopgebied verspeelde, vervolgens Marco Bizot die een voorzet niet goed verwerkte. Twee persoonlijke fouten die leidden tot twee goals. Koopmeiners was mild voor Midtsjø: ,,Je wilt dat niemand die fout maakt, maar je moet hem niet in die situatie brengen als team. We moeten hem opties geven en hem helpen. Dus dat schuiven we niet alleen op hem af. Het is alleen doodzonde dat het direct wordt afgestraft. Maar dat weet je op dit niveau.”



Of Koopmeiners nog bemoedigende woorden had gesproken richting de Noorse middenvelder? ,,Je geeft hem een schouderklopje, maar het heeft geen zin om tegen hem te praten. Hij is oud en ervaren genoeg om ermee om te gaan en ik denk niet dat veel woorden bij hem aan zullen komen.”



De Champions League-droom is zodoende voorbij voor AZ, dat in de groepsfase van de Europa League gaat spelen. ,,Dat is heel hard. Het is een droom om Champions League te spelen en de kans lag er zeker. Dat maakt de teleurstelling heel groot", aldus Koopmeiners.