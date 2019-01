Kop is er af voor Tukkers in Dakar Rally

Motorrijdster Mirjam Pol staat na de openingsetappe op een 78ste plaats in het klassement. De Bornse had een klein half uurtje langer nodig dan de Spaanse ritwinnaar Joan Barreda Bort. Die boekte zijn zeventiende zege in de Dakar Rally en geldt als een van de snelste motorrijders.

In het stof

Huzink is tevreden over de start van de Dakar Rally. „We hebben lekker gereden vandaag, geen risico genomen, op het laatst wat tijd verloren doordat we in het stof reden en enkele duinen niet in één keer boven kwamen. De kop is eraf en het gevoel is goed. Al met al dus een goed begin van de Dakar”, aldus de bestuurder uit Manderveen.