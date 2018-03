Kopmannen in hun wittebroodsweken

Jesus kopt Brazilië langs Duitsland

0:28 Brazilië heeft met het oog op het wereldkampioenschap vertrouwen opgedaan. De Zuid-Amerikanen waren in het Olympisch Stadion van Berlijn met 1-0 te sterk voor regerend wereldkampioen Duitsland. De enige treffer kwam op naam van Gabriel Jesus. De jonge aanvaller van Manchester City kopte de bal in de 37ste minuut, op aangeven van Willian, in het doel.