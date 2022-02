Kopzorgen F1-team Haas om oorlog: ‘Verwijderen Russische uitingen was juiste om te doen’

Bij Haas lieten ze er geen gras over groeien. Gisteravond nog trokken ze de stickers van de grote Russische geldschieter van de auto’s en de motorhomes af. Een witte Haas-bolide zonder Russische kleuren draait vandaag rondjes op Circuit de Catalunya. ,,Daar is geen contact over geweest met overheden of andere partijen”, verduidelijkte teambaas Günther Steiner. ,,Dit kwam uit het team, iedereen staat er honderd procent achter wat we doen, ook Gene (Haas, de Amerikaanse oprichter en naamgever van de formatie, red.). Dit was gewoon het juiste om te doen.”

Met de Russische inval in de Oekraïne begon het Formule 1-seizoen voor Steiner en zijn medewerkers meteen met een hoofdpijndossier en een onzekere periode. Gaat de geldkraan uit Rusland nu dicht? Wat betekent dat voor de toekomst van het team? Kan Nikita Mazepin, zoon van een Russische miljardair die gisteren nog aanwezig was bij een bijeenkomst in het Kremlin, wel aanblijven voor Haas? ,,Wat dit betekent voor de toekomst van het team, voor de financiën? Daar moeten we allemaal nog doorheen. Maar dit is wat we nu konden en moésten doen, de rest komt volgende week. Niemand heeft dit gepland, maar we hebben nog meer partners waar we rekening mee moeten houden.”

Volledig scherm Nikita Mazepin. © REUTERS

Steiner, die donderdag nog een persconferentie aan zich voorbij liet gaan, benadrukte vandaag in een speciaal belegde media-sessie dat deze situatie geen sportieve gevolgen hoeft te hebben. ,,Alleen commercieel heeft dit impact”, verwacht hij. ,,De woorden die ik uitsprak toen ik het nieuws las, kan ik hier beter niet herhalen. Maar financieel zijn we oké. En er zijn meer wegen om te kunnen bereiken wat we willen bereiken.”

Over wel of niet racen in Sotsji volgt vanmiddag meer nieuws. ,,Ik ga daar niet heen”, liet Sebastian Vettel al weten. Maar ook de aanwezigheid van Nikita Mazepin in de koningsklasse zal gevoelig liggen nu zijn vaderland een oorlog is gestart. Op sociale media wordt al luid om zijn vertrek geschreeuwd, onder anderen door tv-presentator Jeremy Clarkson. ,,Het is beter dat Nikita daar maar niet naar kijkt”, aldus Steiner. ,,Hij heeft hier niks mee te maken. Ik hoop dat hij z’n kop omhoog kan houden en kan blijven racen.”

Maar garanties dat de enige Russische coureur van het F1-veld ook daadwerkelijk namens Haas actief blijft, wilde Steiner niet geven. ,,Garanties, die heb je nooit…”

