Koude oorlog tussen teams Verstappen en Hamilton: ‘Het was boksen maar is nu MMA’

Samenvatting Max Verstappen ziet verbeter­pun­ten: ‘Moeten nog naar veel dingen kijken’

Achtereenvolgens de eerste en de derde tijd was voor Max Verstappen de oogst na de vrijdag in Qatar, waar de Formule 1 dit weekend voor het eerst racet. Valtteri Bottas was in de tweede training beduidend sneller, maar volgens de Nederlander is er nog veel te leren en dus ook te winnen. ,,Het is belangrijk om te begrijpen hoe de auto reageert.”

19 november