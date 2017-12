KPN twee jaar langer hoofdsponsor van schaatsbond KNSB

blog Matennaaiers

13:55 Ze zijn aangesteld om vals spel uit te bannen, maar de grootste matennaaiers van het voetbal zijn nota bene onze scheidsrechters zelf. Als het maar even kan, wordt er een collega ‘pootje gehaakt’, of rolt er een schwalbe uit om de leiding op het verkeerde been te zetten. Alles voor het eigen belang.