Kragh Andersen kan Pogacar niet verrassen in de Algarve

Kragh Andersen was samen met de Tsjech Zdenek Stybar in de aanval en leek lang voldoende voorsprong te hebben om Pogacar uit de leiderstrui te rijden. Andersen hield het net niet vol, zag Stybar (Deceuninck - Quick-Step) naar de ritzege rijden en achter hem Pogacar de schade beperken. Achter het ontsnapte tweetal sprintte Wout Poels naar de derde plaats. Sam Oomen, die achter zijn ploeggenoot Kragh Andersen had gepoogd het tempo in de achtervolgende groep te breken, bereikte als achtste de finish en sloot de vijfdaagse af als vijfde.



De pas 20-jarige Pogacar, die rijdt voor Team Emirates, won vorig jaar de Ronde van de Toekomst. In het eindklassement werd Poels derde.



Twee van de vijf ritten aan de Portugese zuidkust werden gewonnen door Nederlandse sprinters. Fabio Jakobsen won de eerste etappe, zaterdag sprintte Dylan Groenewegen naar de ritwinst in Tavira. Voor de Amsterdammer van Jumbo-Visma was het zijn tweede zege van het seizoen. Groenewegen hield de Franse sprinter Arnaud Démare achter zich.