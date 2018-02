Krajicek geeft De Bakker en Griekspoor wildcard

'Schaats­ma­ra­thon 2016 was cadeautje voor Haaksbergen'

5 februari HAAKSBERGEN - De schaatsmarathon in 2016 was een cadeautje voor Haaksbergen. Het ijs was bij concurrent Veenoord net zo dik, maar in overleg is besloten Haaksbergen de jaarlijkse eer van de eerste schaatsmarathon op natuurijs te gunnen. Dat zegt Jan Geert Veldman, voorzitter van IJsvereniging De Hondsrug in Noordlaren.