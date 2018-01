Krajicek mikt noodgedwongen op nieuwe generatie tennissers

Hij had gisteren de persconferentie voor zijn ABN AMRO World Tennis Tournament van 12 tot en met 18 februari amper afgerond, of daar was alweer een slecht nieuwtje over één van zijn zojuist gepresenteerde deelnemers. Indirect vernam Richard Krajicek dat Stan Wawrinka zich eerder op de dag in Melbourne - nog niet topfit – afmeldde bij een opwarmtoernooitje voor de Australian Open. ,,Is dat zo? O, dat verrast me wel’’, reageerde de toernooidirecteur. ,,Ik had van zijn manager juist begrepen dat hij weer volop kon trainen.’’

Mocht Wawrinka zich ook afmelden voor het evenement volgende maand in Rotterdam, dan levert dat een navrante mijlpaal op. Dan zal dit jaar niet één deelnemer in Ahoy één of meerdere Grand Slam-titels op zijn erelijst hebben staan. Krajicek houdt nog steeds een breed veld over, met de top 10-spelers Grigor Dimitrov, Alexander Zverev en David Goffin. Maar die echte supersterren van Melbourne, Roland Garros, Wimbledon of US Open gaan dan aan zijn toernooi voorbij.

En het is de vraag of zij ooit terugkomen. Voor de editie van dit jaar onderhandelde Krajicek behalve met Wawrinka met drie leden van de zogenoemde Grote Vier, te weten Rafael Nadal, Novak Djokovic en Andy Murray. De vierde, Roger Federer, daar was geen beginnen aan, merkte hij al direct: ,,Die is zó duur.’’ Vanwege de langdurige blessures vlotte het niet bij de gesprekken met de andere drie. Murray leek ondanks zijn versleten heup lang een optie, maar de Schot ging deze week dus onder het mes. Krajicek: ,,Ik ben blij dat ik zijn naam niet eerder noemde. Dan had ik nu een dag of drie tekst en uitleg moeten geven.’’

Wordt 2018 dus een overgangsjaar in het mannentennis, met ook nog die vraagtekens rond de elleboog respectievelijk knie van dertigers Djokovic en Nadal? ,,Zolang Federer fit blijft, is er voor hem geen echte concurrentie’’, stelt Krajicek over de 36-jarige Zwitser. ,,Tenzij Djokovic een miraculeuze rentree maakt. Voordat zich een generatiewisseling aan de top voordoet, zijn we in dat geval zo anderhalf jaar verder.’’

Als toernooidirecteur loopt hij wel al vooruit op een wisseling van de wacht, met zijn invitatiebeleid. Krajicek gaf ooit wildcards aan Dimitrov en Zverev, die nu hun erkentelijkheid tonen door ook als toppers aanwezig te zijn. Dit jaar geeft hij één van zijn vrijkaarten aan de 17-jarige Canadees Félix Auger-Aliassime, in 2016 winnaar van de US Open bij de jeugd. ,,Dit past in ons beleid. Je probeert het publiek leuke spelers voor te schotelen, maar je wilt ook een relatie met zo’n jongen opbouwen’’, aldus Krajicek. ,,Ik heb echt het gevoel dat hij een heel goede kan worden.’’