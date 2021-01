Krajicek strikt met Tsitsipas opnieuw een topper

Vorig jaar was Tsitsipas als tweede geplaatst, maar wist hij slechts één duel te winnen. Tegen de Pool Hubert Hurkacz beleefde Tsitsipas een primeur door voor het eerst in vier deelnames een partij te winnen in Ahoy, maar een ronde later moest hij het hoofd alweer buigen voor Aljaz Bedene. Tsitsipas is een graag geziene gast in Ahoy en mocht in 2017 als anonieme wildcard-speler al zijn geluk in Rotterdam beproeven. Destijds was hij de nummer 205 van de wereld.



,,Tsitsipas past voor ons in de rij talenten die we vroeg in hun carrière een kans hebben gegeven en die daarna tot grote hoogte zijn gestegen", zegt toernooidirecteur Krajicek. ,,Het is dan ook niet voor niets dat hij al voor het vijfde jaar op rij in het ABN AMRO World Tennis Tournament te bewonderen is.”