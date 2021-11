Krajicek voegt Roeblev en Hurkacz toe aan deelnemersveld in Ahoy

Toernooidirecteur Krajicek: ,,Het is mooi dat we deze dubbelslag net voor de start van de ATP Finals hebben kunnen slaan. Om straks de helft van de acht beste spelers van 2021 in actie te zien is heel speciaal. We kijken uit naar een enorm spannend toernooi, met een extreem competitief veld.”

Roeblev verdedigt zijn titel in Rotterdam. De nummer 5 van de wereld versloeg begin dit jaar Marcos Giron, Andy Murray, Jeremy Chardy, Stefanos Tsitsipas en Marton Fucsovics. Het betekende zijn achtste toernooizege. Krajicek: ,,Ik ben bijzonder blij dat hij terugkeert in 2022. Dat hij al onze derde top-5 speler is na Medvedev en Tsitsipas, laat zien dat titelprolongatie geen gelopen koers is.”

Voor Hurkacz was 2021 het jaar van zijn doorbraak. Met de titel in Miami zette hij een grote stap naar de ATP Finals. Tijdens het prestigieuze eindejaarstoernooi, dat vandaag van start gaat in Turijn, is hij als 7de geplaatst. Krajicek: ,,Hurkacz is bij het grote publiek nog niet zo bekend is als de andere aangekondigde spelers. Toch ben ik verheugd dat we hem hebben kunnen vastleggen. Het is een zeer complete speler, met een enorme sterke service, goede forehand en backhand. Het is dan ook geen verrassing dat hij dit jaar de top 10 heeftgehaald.”



Het 49e ABN AMRO World Tennis Tournament vindt plaats van 5 tot en met 13 februari.