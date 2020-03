Kramer (33) mikt op olympisch goud in 2022 als afsluiting carrière

Oud-fysiektrai­ner Heracles: ‘Er zit ook iets goed aan de beperkin­gen, we worden massaal teruggeflo­ten’

26 maart Van volle agenda’s en volle vaart vooruit zijn we deze weken naar bijna nul gegaan. Maar in ons hoofd is het druk en overvol. Wat te doen? Veel bewegen juist of toch niet?