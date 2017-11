Kramer dankt Lossenaar Olde Heuvel na gewonnen rit : 'Dit komt nooit voor'

Zaterdagavond om elf uur ging de telefoon in huize Olde Heuvel. „Sven belde of ik zondag naar Stavanger (Noorwegen red.) kon vliegen om zijn schaatsen te slijpen aangezien Ronald van den Ing, die normaal zijn schaatsen slijpt, ziek op bed lag. Ik heb hem gezegd dat ik ging kijken naar een ticket. Zondagmorgen belde ik dat ik onderweg was", vertelt Olde Heuvel, die om 11.00 uur in het hotel van Sven Kramer was en niet veel later de geslepen schaatsen naar de baan bracht. Het resultaat: goud op de 10.000 meter bij de wereldbeker voor Kramer.

Onvoorwaardelijke vrienden

Olde Heuvel erkent dat het een unieke situatie was. „Dit komt nooit voor. Sven is iemand die de zaakjes goed geregeld moet hebben voor de tijd. Soms kan het alleen niet anders en zijn mensen onverwachts ziek. Dat valt niet voor te bereiden." Kramer en Olde Heuvel kennen elkaar door en door. Olde Heuvel hoefde dan ook niet lang na te denken toen Kramer belde met het verzoek om naar Noorwegen te komen. „Voor Sven maak ik graag een uitzondering. Hij is een goede vriend van mij. We hebben samen de hele wereld overgevlogen en heel veel meegemaakt. In een goede vriendschap sta je altijd voor elkaar klaar."