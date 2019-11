Kramer helemaal niet in actie op World Cup in Polen

Na de wereldbekerwedstrijden in Minsk zou Kramer aankomend weekend in actie moeten komen in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. ,,Na overleg met mijn team hebben we moeten besluiten dat ik aankomend weekend niet van start ga tijdens de ISU World Cup in Polen”, laat Kramer nu weten. ,,Het is enorm balen, ik dien het te accepteren en verleg mijn focus op het herstel van mijn rug en trainen om weer in de juiste vorm te komen.”