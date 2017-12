Kramer: Ik moet beter werk afleveren

Door Rik Spekenbrink



En toch. Toch werd het nog akelig spannend voor de meervoudig wereld- en olympisch kampioen. Hij beet zich in de voorlaatste rit stuk op de tijd van Bob de Vries (6.15,06 om 6.15,79), maar zag in de laatste rit niemand meer onder zijn tijd komen en was ook met de tweede plek zeker van een olympisch ticket. ,,Maar het was te slap, te mat, ik moet beter werk afleveren”, vond Kramer.



Hij voelde geen opluchting of blijdschap dat de voor zijn doen matige race zonder consequenties bleef. ,,Als ik me hier niet had geplaatst, doe ik natuurlijk iets niet goed. Ik ben niet bezig met plaatsing voor de Olympische Spelen, ik denk aan een groter doel. Voor anderen had een mindere rit ook grotere gevolgen. Ik plaats me nog steeds relatief makkelijk. Misschien wel te makkelijk.”



Juist onderschatting had Kramer parten gespeeld. Van de tijd van De Vries werd hij niet warm, maar een misser bij de start, gevolgd door een paar te trage rondjes, kwam Kramer niet meer te boven. Hij kon na 3 kilometer wel versnellen, maar zag zijn rondetijd een omloop later alweer terugvallen. ,,Ik gokte op een eindschot, maar kon hem niet doortrekken”, zei Kramer, die dat deels aan de ijskwaliteit wijdde. ,,Daar kun je lang en breed over praten, maar als de luchtdruk onder de 1000 ligt en je ziet deze tijden, dan is het ijs gewoon slecht. Maar goed, nogmaals, dit mag mij hoe dan ook niet gebeuren.”