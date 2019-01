Kramer is zijn macht kwijt, maar niet zijn imperium

Vandaag precies twee jaar geleden werd Sven Kramer (32) voor de negende keer Europees kampioen allround. Op zijn thuisbaan in Thialf bleef hij Jan Blokhuijsen en de Belg Bart Swings voor. En omdat er in het olympische jaar 2018 geen EK werd gehouden, begint Kramer komende vrijdag op het buitenijs van Collalbo dus als titelverdediger aan de Europese titelstrijd. Maar deze keer – en eigenlijk voor het eerst sinds hij in 2007 de macht greep in het schaatsen – is Kramer niet de topfavoriet. Zijn jonge land- en ploeggenoot Patrick Roest is Kramer dit seizoen voorbijgestreefd, zo bleek onder meer tijdens de recente NK afstanden. Kramers heerschappij lijkt dus langzaam af te brokkelen, dat sentiment speelt al wat langer.

De Fries heeft de wereldrecords op de 5 en de 10 kilometer – lange tijd zo’n beetje zijn persoonlijke eigendommen – moeten afstaan aan Ted-Jan Bloemen. Die hield Kramer vorig jaar op de Winterspelen in Pyeongchang ook af van de overwinning die zijn oeuvre compleet zou hebben gemaakt: op de olympische 10.000 meter. De manier waarop Kramer zijn verloren race uitreed en roemloos als zesde finishte, deed veel in beeldvorming. De tijd van deze dertiger, steeds vaker worstelend met rugproblemen, was geweest.

Maar de kaart, die geeft een ander gevoel. Kramers stempel op het schaatsen is overal zichtbaar en zal dat nog wel even blijven ook. In alle uithoeken van de wereld heeft hij nog baanrecords in handen. Van Berlijn tot Nagano en van Collalbo tot Gangneung: niemand reed er ooit een snellere 5 of 10 kilometer dan de man die momenteel ook ‘gewoon’ regerend wereldkampioen is op die twee langste afstanden, die heersend olympisch kampioen is op de 5.000 meter en die komend weekend in Italiaans Tirol zijn Europese allroundtitel verdedigt.