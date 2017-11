Kramer, Nuis en Smeekens kondigen wereldrecords aan

Ploeggenoot Kjeld Nuis ziet kansen op de 1000 meter. ,,Dat is de eerste tijd die gaat sneuvelen, maar of dat dit weekend is weet ik nog niet. Vorig jaar zat ik er negen honderdsten vandaan, dus ik denk dat het te doen is'', zegt Nuis, die tijdens de eerste twee wereldbekerontmoetingen niet helemaal fit was. ,,Het was een hardnekkige verkoudheid, daar kwam ik niet makkelijk vanaf. Maar nu voel ik me elke dag beter en ben ik in orde.''



Jan Smeekens heeft juist als doel om de nieuwe wereldrecordhouder op de 500 meter te worden. Nu is de Rus Pavel Koelizjnikov met 33,98 seconden nog de snelste op die afstand. Smeekens: ,,Ik denk dat die tijd er ook aan gaat. Ik gok dat het 33,82 wordt. En uiteraard hoop ik dat ik het wereldrecord rijd.''