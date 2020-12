Kramer weet wat hem te doen staat: ‘Ik moet pieken nu in Thialf’

Niet alleen staan er tijdens de driedaagse in Heerenveen tickets op het spel voor de WK afstanden, half februari, maar bij het evenement kunnen ook startbewijzen worden verdiend voor de EK allround en de EK sprint en voor de twee wereldbekers in januari, eveneens in Thialf.

Lees ook Grieperige Kramer nog onzeker voor NK allround

,,Ik moet pieken nu”, beseft Kramer, die wegens griep het NK allround vorige maand liet schieten. ,,Ik heb nu ook geen ruimte meer om ergens even iets te laten liggen, daar is het deelnemersveld te breed en te sterk voor. Ik voel me lekker en heb onlangs nog een goede wedstrijd gereden op de 3000 meter. Daarna had ik niet het gevoel dat die laatste vijf rondjes komend weekeinde plotseling heel zwaar gaan worden.”

Quote Ik heb nu ook geen ruimte meer om ergens even iets te laten liggen, daar is het deelnemers­veld te breed en te sterk voor Sven Kramer

Geen rugklachten

Van zijn rug, die hem de laatste jaren meer dan eens hinderde, heeft de 34-jarige Fries momenteel geen last. ,,Ik voel me vrij in mijn bewegingen, maar het is nog maar woensdag. Je weet het wat dat betreft nooit. Als ik wakker word in de ochtend voel ik al of het een goede of slechte dag wordt met mijn rug. En richting wedstrijden voel je alles tien keer meer, omdat je het dan zelf veel groter maakt. Maar mijn rug is de hele zomer stabiel geweest. Soms zit er nog wel een slechte dag tussen. Daar heb ik mee te maken en daar probeer ik zo goed mogelijk mee om te gaan de komende veertien maanden tot aan de Winterspelen.”

Kramer kijkt niet op tegen de schaatsbubbel van zes weken die er in Friesland aan zit te komen, mits hij zich voor alles kwalificeert. ,,Ik moet eerlijk zeggen, wij als topsporters en schaatsers, leven zeker richting december, januari en februari meestal in een soort cocon. We zijn in deze maanden altijd al bang om mensen handen te geven of om naar een supermarkt te gaan. Wij proberen normaal gesproken al zo weinig mogelijk mensen te zien in deze tijd. Praktisch gezien verandert er dus niet zoveel. Je komt wel nog wat meer in een sociaal isolement, ten opzichte van je gezin, je familie en je vrienden. Maar kerst bijvoorbeeld vier ik al vanaf mijn 18e niet meer.”

Volledig scherm Sven Kramer kijkt naar zijn tijd op het scorebord na zijn rit op de 10.000 meter tijdens de NK Afstanden. © ANP

Kwaliteit ijs



Het gaat volgens schaatscoach Jac Orie de goede kant op met de kwaliteit van de bekritiseerde ijsvloer in Thialf. Hij krijgt tijdens een digitale persbijeenkomst van zijn ploeg Jumbo-Visma, in de aanloop naar het driedaagse WK-kwalificatietoernooi in Heerenveen (26-28 december), bijval van onder anderen zijn blikvangers Patrick Roest en Thomas Krol. Uitgerekend boegbeeld Sven Kramer twijfelt echter nog aan de hele gang van zaken in de Friese schaatstempel.

,,Het ijs wordt langzamer beter, maar ik vind het nog steeds niet constant genoeg”, betoogt de viervoudig olympisch kampioen. ,,Dat zag je in het afgelopen trainingsweekeinde nog. Op een aantal afstanden werd er gewoon hard gereden, maar de vrouwen schaatsten op de 3000 meter echt niet op goed ijs, en de mannen op de 5000 meter evenmin. Het is nu bij vlagen beter, maar het zou mooi zijn als de kwaliteit altijd stabiel is.”

Quote Het is nu bij vlagen beter, maar het zou mooi zijn als de kwaliteit altijd stabiel is Sven Kramer

Door het vertrek eerder dit jaar van de gewaardeerde ijsmeester Beert Boomsma en een ingrijpende saneringsoperatie in het noodlijdende Thialf, staat de kwaliteit van de Friese ijspiste al maandenlang ter discussie. Met name Kramer liet van zich horen in de slepende kwestie en is ook nu nog niet overtuigd van de gesignaleerde verbeteringen.

,,Iedereen doet z’n best en sporadisch is er ook wel een beetje feedback, maar ik vind het allemaal rijkelijk laat. Sinds het zomerijs in juli hebben wij ons ongenoegen al geuit. De verhalen dat we elkaar tijd moeten gunnen of dat er geen bezetting is, daar kan ik niks mee. Ja, jongens, ik weet het niet hoor, maar ik word hierop afgerekend. Over een dik jaar hebben we de Olympische Spelen. We hebben geen tijd om aan elkaar te wennen. Er staat een ijsbaan van ruim 80 miljoen euro, er moeten gewoon goede mensen hier aan het werk zijn.”

Volledig scherm Sven Kramer (r) met Patrick Roest na de 5000 meter tijdens de NK Afstanden. © ANP

Goede baan

Kramer: ,,Ik ben er om hard te schaatsen en de Thialf-organisatie moet zorgen voor een goede baan. Daar wordt meer dan genoeg voor betaald, dus daar mogen we een bepaalde kwaliteitseis aan verbinden. Als iets niet goed is, moet je je kunnen uiten. Het meest frustrerende voor sporters is dat je het gevoel hebt dat je daarin niet serieus wordt genomen. Wij zijn al snel de lastige schaatsers, maar ik ga ervoor staan, omdat ik vind dat de sport tekort wordt gedaan. Ik ben niet zo van al die praatsessies, zeker niet in deze fase van het seizoen. Ik ben er ook niet verantwoordelijk voor, ik wil gewoon dat er een goede vloer ligt. Daarom spreek ik mij uit.”

Volgens Kramer verloopt de communicatie op andere ijsbanen, zoals bijvoorbeeld in Leeuwarden, met de directie en ijsmeesters soepeler. ,,Die zijn een stuk vriendelijker, om het zomaar te zeggen. Daar hangt ook een fijnere sfeer. Daar heerst respect en begrip voor elkaar. Thialf is kil. De directie zit boven achter een raampje en komt amper naar beneden. Maar als je iets wilt oplossen, moet je met je poten in de drek gaan staan.”

Volledig scherm De schaatsers van team Jumbo met ondermeer Sven Kramer, Patrick Roest, Kars Jansman en Sander Bosker die trainen in Thialf ter voorbereiding op het WK Kwalificatietoernooi. © ANP