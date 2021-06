Krejcikova flikt het: na enkelspel wint Tsjechische ook dubbelspel Roland Garros

Hockey­sters veroveren elfde Europese titel na kraker tegen Duitsland

14:03 De Nederlandse hockeysters zijn voor de elfde keer in de historie Europees kampioen geworden. In Amstelveen werd Duitsland na een zinderende partij verslagen: 2-0. Marloes Keetels scoorde in het tweede kwart de de eerste treffer en vlak voor het einde zorgde Frédérique Matla voor de beslissing voor het team van bondscoach Alyson Annan.