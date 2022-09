Krijgt controversieel titelgevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton na ‘onthulling’ Gazzetta nog giftig tintje?

Voormalig zorgenkind­je FC Twente groeit weer: 2 miljoen winst over afgelopen jaar

ENSCHEDE - FC Twente hoopt over een jaar of vijf van de grootste financiële ballast verlost te zijn. Het voormalige zorgenkindje zit weer in de groei. Over het afgelopen jaar boekte de Enschedese club een nettowinst van 2 miljoen euro.

8:13