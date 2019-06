Kristyna klopt Karolina Pliskova in ‘tweelingthriller’

Lars Boven uit Reutum wint in Emmen NK tijdrijden

19 juni EMMEN - Lars Boven is in Emmen Nederlands kampioen tijdrijden bij de junioren geworden. De renner uit Reutum bleef Enzo Leijnse en Casper van Uden voor. Eerder was hij tweede op het NK veldrijden. Boven is aan een sterk seizoen bezig. Hij was derde in Parijs-Roubaix, won de Omloop door het Land van Bartje en was tweede in de Tour du Pays de Vaud.