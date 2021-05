Kritiek na penaltydrama De Gea: ‘Solskjaer had Van Gaal moeten kopiëren'

David de Gea en strafschoppen, dat is al jaren een ramp. Daarom, zo luidt de kritiek in de Britse media, had Manchester United-coach Ole Gunnar Solksjaer in de finale van de Europa League tegen Villarreal een truc van zijn voorganger Louis van Gaal moeten kopiëren. Had vlak voor tijd toch keeper Dean Henderson ingebracht. „Van Gaal verving Cillessen voor Krul tijdens het WK 2014. Dat pakte behoorlijk goed uit,” zegt Chris Sutton in The Daily Mail .

Manchester United verloor de finale van de Europa League van Villarreal na een penaltyserie. David de Gea kon niet één van de elf Spaanse strafschoppen tegenhouden en dat is niet verrassend. De doelman is verre van een penaltykiller. De laatste keer dat hij een penalty tegenhield was in 2016. Sindsdien werden alle 40 strafschoppen tegen de Spaanse doelman benut. Volgens Sutton had Solksjaer net als Van Gaal in de 120ste minuut moeten ingrijpen.

„Ole Gunnar Solskjaer heeft de kans op een trucje laten liggen. Dean Hendersons statistieken als penaltykiller zijn vele malen beter dan die van David De Gea. Desondanks stond Henderson vanaf de zijlijn toe te kijken hoe Villarreal zijn strafschoppen binnen aan het knallen was. Louis van Gaal verving doelman Jasper Cillessen voor Tim Krul in de 120ste minuut van de kwartfinale op het WK 2014 tegen Costa Rica. Dat pakte hartstikke goed uit. Solskjaer had Van Gaal moeten kopiëren. Het was misschien pijnlijk geweest voor De Gea, maar voor het team was het de beste optie”, aldus de voormalige aanvaller van onder meer Blackburn Rovers, Chelsea en Celtic.

Volledig scherm © EPA

Alsof het allemaal nog niet erg genoeg was voor De Gea, miste hij ook nog eens zelf de beslissende 22ste penalty. Alle 21 voorgaande strafschoppen werden raak geschoten, waardoor De Gea op meerdere fronten de schlemiel van de avond was. Het is niet de eerste keer dat de Spaanse keeper op een ongelukkige manier opvalt. De Gea werd ooit gezien als toekomstig beste keeper van de wereld, maar dit heeft hij nog niet helemaal waar kunnen maken.

De Gea wisselt briljante reflexen nog altijd te vaak af met grove fouten. Zo blunderde hij ooit opzichtig in de derby van Madrid, toen hij nog bij Atlético onder de lat stond en ging hij flink in de fout op het WK 2018 tegen Portugal. Het schot van Ronaldo ging recht door het midden, maar was De Gea toch te machtig. De wedstrijd zou uiteindelijk in 3-3 eindigen. Na gisteravond heeft De Gea dus ook een iconische miskleun in het shirt van Manchester United op zijn naam staan.