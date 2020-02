Kritiek op De Jong: ‘Een andere De Jong dan die van Ajax’

Frenkie de Jong kan leven met het gelijkspel van zijn FC Barcelona in de uitwedstrijd tegen Napoli ( 1-1 ). ,,Het was niet top, maar het is uiteindelijk wel een resultaat", zei hij na het eerste duel in de achtste finales tussen beide ploegen in Napels.

De Jong viel nauwelijks op in Stadio San Paolo. Sergio Busquets was de meest controlerende middenvelder van de kampioen van Spanje. De Jong speelde meer vooruitgeschoven. ,,Ik kwam weinig aan de bal", zei de oud-middenvelder van Ajax bij Veronica. ,,Het is een ander soort rol waarin ik moet spelen. Dat maakt verder niet uit, maar het is wel heel anoniem jammer genoeg.”

De Jong baalt niet van zijn rol bij Barcelona. ,,Ik kan de bal wel gaan halen en leuk m'n ding doen, maar dat is niet goed voor het team. Het frustreert me helemaal niet. Ik zit in mijn eerste jaar bij Barcelona en ik speel bijna alles, daar ben ik heel blij mee. Deze avond heb ik misschien niet zoveel kunnen doen, maar dat is in andere wedstrijden weer anders.”

Spaanse media

In Spaanse media wordt De Jong bekritiseerd na het duel van gisteravond. Zo stelt Sport dat Spanje nog niet de De Jong heeft gezien die ze bij Ajax hebben leren kennen. ,,Dit is niet de De Jong die in staat was het Nederlandse orkest te leiden. Dit is een andere De Jong. Hij speelt nooit slecht en maakt weinig fouten, maar de De Jong van Ajax hebben we nog niet gezien bij Barcelona.”

Volledig scherm Frenkie de Jong. © Getty Images Toch neemt het Spaanse medium het ook meteen voor de Nederlander op. Zo wordt gesteld dat De Jong niet op de juiste positie staat. Onder zowel Ernesto Valverde als diens opvolger: Quique Setién. ,,Hij kan niet shinen op deze positie. Op deze positie moet hij afwachten tot de bal arriveert en vervolgens heeft hij geen ruimte om iets moois met de bal te doen. Af en toe komt hij er wel doorheen, maar zijn passes doen de tegenstander geen pijn. Tegen Napoli ging het pas beter zodra de tegenstander vermoeid raakte. Samengevat is De Jong nog niet gewend aan zijn nieuwe positie.”



Wellicht speelt De Jong over drie weken tijdens de return tegen Napoli op zijn favoriete positie. Sergio Busquets moet dan namelijk een schorsing uitzitten, net als Arturo Vidal. Barcelona bleef niet ongeschonden in Napels. Gerard Piqué liep in de slotfase een enkelblessure op. Het is onzeker of hij zondag tijdens de topper tegen Real Madrid kan uitkomen.