Kritiek op hulpdiensten na valpartij: ‘Alleen oog voor Van der Poel’

Bauwens zegt het er een dag later nog moeilijk mee te hebben. ,,Ik weet eigenlijk niet hoe ik me moet voelen. Alle aandacht ging uit naar de renner in de kampioenstrui, Mathieu. Akkoord, hij is misschien populairder dan Gerts, maar als iemand in nood is mag daar geen onderscheid in worden gemaakt. Gelukkig was zijn vader er, die is arts. Hij ontfermde zich over Floris, verleende hem bijstand.’'