Krol: Begrip als Verbij mijn plek op de 1000 meter inneemt

Door Rik Spekenbrink



Krol zei het nog net niet met zo veel woorden, maar als hij zich morgen ook zou plaatsen voor de 1500 meter, bestaat de kans dat hij zijn startplek op de 1000 meter vrijwillig afstaat aan zijn ploeggenoot en goede vriend Kai Verbij. Die kwalificeerde zich woensdag voor de 500 meter, maar moest zich met een liesblessure terugtrekken voor de 1000 meter. ,,Ik moet eerlijk zijn: Kai is sneller dan ik op deze afstand, een kanshebber op olympisch goud.”



Als de selectiecommissie van de KNSB Verbij aanwijst, heeft Krol daar begrip voor. ,,Ik zou daar zeker geen juridische strijd van maken, nee.” Maar misschien, zo hintte Krol, kan er eerst intern over worden gediscussieerd bij Team Plantina. ,,Het is niet zo dat ik het leuk vind om die 1000 meter op te geven, maar als iemand mijn plek moet overnemen, dan Kai. Als hij hier had meegedaan, was hij waarschijnlijk voor me geëindigd en had ik helemaal geen kans gehad op een ticket.



,,De 1000 is zijn afstand, voor mij is de 1500 meter mijn beste kans. Ik moet zorgen dat ik me er morgen tussen schaats en dan moeten we zien wat er gebeurt. Kai en ik gunnen elkaar het beste, we hebben dit scenario zelfs al besproken. Hij slaapt deze week bij mij op de kamer en bleef afgelopen nachten ook gewoon in het hotel om me te steunen. Dat vond ik mooi, hij had na die blessure ook zijn spullen kunnen pakken. Hij moet natuurlijk eerst zien fit te worden, dat is het belangrijkst.”