Krol beleeft déjà vu op NK sprint, Ntab blijft leider

Bij afwezigheid van een groot aantal topsprinters was de tijd van Krol in Thialf genoeg voor de winst. Tweede werd Hein Otterspeer (1.08,91), voor Lucas van Alphen (1.09,27). In het algemeen klassement behield Dai Dai Ntab, die de 500 meter won, de leiding. Otterspeer volgt op korte afstand, Krol zit daar weer net achter. De winnaar van de NK sprint plaatst zich voor de WK, dat in maart in China wordt verreden.