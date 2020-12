Krol over kwalificatietoernooi in Thialf: ‘Zin in? Nee, dat niet, maar er hangt veel vanaf’

FC Twente in 2020: De topscorer, de topkeeper en de pijn van tv kijken

7:00 De club, die bij de start nog geen elftal op de been kon brengen, sluit het jaar af als nummer 7, heeft de topscorer van de eredivisie in huis, een keeper bij Oranje en een doelsaldo van plus 12. FC Twente is vooralsnog een prettige verrassing. Wie of wat vielen er het meest op in Enschede? En wie niet? De eerste seizoenshelft in een notendop.