Krol pakt Nederlandse titel 1.000 meter, ticket voor Verbij

Kai Verbij, de regerend wereldkampioen op deze afstand, pakte zilver met 1.08,53. Het brons was voor Dai Dai Ntab. De glorieuze winnaar van de 500 meter finishte in 1.08,87.

De eerste drie van het klassement mogen in principe deelnemen aan de EK afstanden over twee weken in Heerenveen en aan de WK afstanden half februari in Salt Lake City. Olympisch kampioen en wereldrecordhouder Kjeld Nuis heeft echter om aanwijsplekken gevraagd, omdat hij door een zware griepaanval niet in staat was om aan de NK afstanden deel te nemen. Dat zou ten koste kunnen gaan van nummer drie Ntab.