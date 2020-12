Krol, Verbij en Dijs pakken WK-tickets op 1000 meter, Nuis grijpt mis

Na 21 deelnames op rij moet Federer passen voor Australian Open

10:19 Roger Federer trekt zich terug uit de Australian Open. De 39-jarige Zwitser is nog altijd niet voldoende hersteld van twee operaties aan zijn rechterknie, meldt zijn zaakwaarnemer. Het is de eerste keer sinds zijn eerste deelname in 1999, toen hij in de kwalificaties werd uitgeschakeld, dat Federer in Melbourne ontbreekt.