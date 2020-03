Krol verslaat beste vriend Verbij en schrijft wereldbeker op zijn naam

In het eindklassement van de wereldbeker steeg Krol van de tweede naar de eerste plaats. Kai Verbij zakte naar de tweede plaats. Als tegenstander van zijn goede vriend Krol reed hij de derde tijd: 1.08,13. De Canadees Laurent Dubreuil eindigde als tweede met 1.08,11. Kjeld Nuis kon de hoge verwachtingen niet waarmaken. In de rit na Krol en Verbij kwam de olympisch kampioen op deze afstand niet verder dan de vijfde tijd: 1.08,30. Lennart Velema eindigde als elfde in 1.09,04.

Derde zege

Voor Krol was het dit seizoen zijn derde wereldbekerzege op de 1000 meter. In Calgary eindigde hij als tweede achter de Russische wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov, die in Thialf niet aan de start verscheen. Bij de WK afstanden vorige maand in Salt Lake City werd Krol op de 1000 meter gediskwalificeerd nadat hij de derde tijd had gereden.



Krol verdiende zaterdag in Thialf 20.000 dollar met zijn triomf. Hij komt zondag op de 1500 meter ook nog in actie. Als nummer 4 in de tussenstand heeft hij nog een kleine kans op zijn tweede wereldbeker in zijn loopbaan..