Krol weer bovenaan bij volledig Nederlands podium op 1500 meter

Wesly Dijs reed zaterdag de tiende tijd (1.45,84) en Louis Hollaar belandde met 1.46,00 op de twaalfde plaats.



Bij de WK afstanden over een kleine twee weken in Thialf verschijnen Krol, Roest en Nuis namens Nederland aan de start op de 1500 meter. Krol sprak na zijn tweede opeenvolgende overwinning op de schaatsmijl van een ‘solide’ race. ,,Mijn basisniveau ligt kennelijk op 1.43 en dat is mooi”, liet hij bij de NOS opgewekt weten. ,,Ik had deze keer geen missertjes in mijn rit, zoals vorige week, maar ik was wel iets minder snel. Daar is een simpele verklaring voor. We hebben afgelopen week flink doorgetraind. Daardoor verscheen ik niet helemaal uitgerust aan de start. In de slotfase van mijn race sloeg de vermoeidheid toe. Dat zal bij de WK hopelijk niet het geval zijn.”



Nuis, de grootste WK-rivaal van Krol op de 1500 meter, was blij met de progressie die hij doormaakt. Vorige week reed de olympisch en wereldkampioen 1.44,66 en was de kloof met Krol bijna 1,5 seconde. Dit keer was het verschil ‘nog maar’ 0,8 seconde. ,,Ik heb nog twee weken om verder op Krol in te lopen. Het gat is groot, maar het is overbrugbaar. Daar ben ik van overtuigd, anders zou ik er niet aan beginnen.”