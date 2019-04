Kromowidjojo zwemt ook WK-limiet op 50 vrij

De 28-jarige Groningse voldeed eerder op de dag op de 100 vrij aan de limiet voor de WK van komende zomer in Gwangju. In de finale dook ze met 54,13 twee honderdsten van een seconde onder de vereiste tijd. 'Kromo' moest de winst aan Femke Heemskerk laten (53,52). Heemskerk had onlangs de limiet al gezwommen in Marseille.



Marrit Steenbergen maakte in het Hofbad haar langverwachte rentree in wedstrijdverband. Het 19-jarige talent, dat door schouderproblemen en schoolstress heel lang geen wedstrijden zwom, miste de finale van de 100 vrij. Steenbergen klokte 55,93 in de series en 56,64 in de B-finale.