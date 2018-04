Kroon blijft aan bij Eurosport na dopingbekentenis

,,We hebben het nieuws meegekregen'', zei een woordvoerster over de publieke bekentenis van Kroon. ,,Karsten heeft, net als diverse collega-renners uit het profpeloton uit die tijd, bekend dat hij tijdens een periode in zijn actieve carrière verboden middelen heeft gebruikt. Belangrijkste voor Eurosport is dat hij nu zijn verantwoordelijkheid heeft genomen door openheid te geven en spijt te betuigen. Daar laten we het voor nu bij.''



Kroon werkt sinds 2015 voor Eurosport. Als renner van Rabobank won hij in 2002 een etappe in de Tour de France.