Kroon: Heb spijt van dopinggebruik

Kroon, als commentator actief voor Eurosport, zegt ook opluchting te voelen. ,,Ik was beroepswielrenner in een heel moeilijke tijd en heb enorm veel respect voor mijn collega's die destijds de verleiding doping te gebruiken, hebben weten te weerstaan. Gelukkig is de sport sindsdien enorm veranderd. Ik ben beroepswielrenner geworden net na de Festina-affaire, heb de epo-test zien komen, de whereabouts en het bloedpaspoort. Ik heb de sport waar ik zoveel van houd zien evolueren en ik ben ervan overtuigd dat het op het moment zuiverder is dan ooit.''



In zijn afweging nu niet mee te werken aan het verhaal speelt mee dat Kroon de huidige generatie wielrenners ,,niet wil belasten'' met zijn verleden. ,,Ik wens daarom het hier op het moment bij te laten, maar als daar behoefte aan is zal ik buiten het seizoen uitgebreid mijn verhaal doen.''