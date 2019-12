Kruijswijk: De ploeg zet alles op de Tour, daar wil ik bij zijn

,,Als ik de sterke voorkeur had gehad om als enige kopman naar een grote ronde te gaan had ik misschien voor de Giro moeten kiezen." Dat deed Kruijswijk dus niet. ,,Ik weet dat de ploeg alles zet op de Tour. Daar wil ik bij zijn: om met een nog betere ploeg nog hoger te eindigen, maar in ieder geval om onderdeel te zijn van een ploeg die de Tour kan winnen. Het is een mooie uitdaging, zeker ook voor de renners onderling. Je hebt een sterke ploeg nodig om de Tour te winnen. En dan moet de beste van ons voor de eindzege gaan.”



Kruijswijk was na zijn goede Tour de pechvogel in de Ronde van Spanje, waar hij na een val in de ploegentijdrit op de openingsdag al in de vierde etappe met een knieblessure moest opgeven. ,,De knie is weer goed", vertelde hij bij de teampresentatie. ,,Het heeft wel langer geduurd. Gelukkig kan ik me nu focussen op het nieuwe seizoen. Ik kan trainen zoals ik wil."