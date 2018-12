Kruijswijk gaat voor de Tour en Vuelta: ‘Het podium is het doel’

,,Ik vind de Giro een heel mooie wedstrijd en ik ga die zeker nog een keer rijden”, vertelt Kruijswijk op de website van de ploeg. ,,Dit jaar was de keuze om bijvoorbeeld de Giro en de Tour te combineren, niet de goede. Ik wil echt top zijn in de Tour.”

Kruijswijk eindigde afgelopen seizoen als vijfde in de Tour de France. Ook in de Ronde van Spanje reed hij uitstekend, maar viel hij met zijn vierde plaats net naast het podium. In 2016 was Kruijswijk dicht bij de eindoverwinning in de Giro d’Italia, maar vloog hij in de slotweek tegen een sneeuwmuur, waardoor hij uiteindelijk vierde werd.