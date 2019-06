Kruijswijk stapt ziek af in slotrit Dauphiné

Fransman Mannarino pakt in Rosmalen eerste ATP-titel

17:24 Adrian Mannarino heeft het grastoernooi van Rosmalen gewonnen. De Franse nummer 44 van de wereldranglijst versloeg in de finale de Australiër Jordan Thompson met 7-6 (7) en 6-3 en sleepte zo voor het eerst in zijn carriere een ATP-titel in de wacht.