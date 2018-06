Krunic verschalkt favoriete Vandeweghe in Rosmalen

De partij op het centercourt nam ruim 2,5 uur in beslag. De Amerikaanse toernooifavoriete Vandeweghe had steeds een licht overwicht en kreeg in de derde set nog een riante kans de wedstrijd uit te spelen, maar de taaie Krunic wist niet van wijken en vocht zich telkens weer terug in de wedstrijd. In de beslissende tiebreak was ze zelfs ongenaakbaar.



De Servische nummer 55 van de wereld komt in de finale tegenover de winnares van de andere halve finale tussen de Belgische Kirsten Flipkens en de Slowaakse Viktoria Kuzmova.