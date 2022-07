‘Krüzen is weer thuis in Almelo en in Enschede wordt ondanks de prijsverhoging geen druppel minder gedronken’

Maar wat zijn die ontwikkelingen? Op transfergebied is het nog vrij rustig. Zowel in Enschede als in Almelo is de transfergekte nog niet losgebarsten. Dat het in Enschede nog rustig is, komt vooral door het succes van vorig seizoen. „Dat is in eerdere jaren wel eens anders geweest", vertelt Leon. Bij Heracles wordt nog wel wat verwacht, maar daar is het nog wachten op de input van de trainer. „Die is er pas sinds maandag, dus die is nog aan het aftasten", zegt Ralph.