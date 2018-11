Kubica acht jaar na horror-ongeluk terug in F1

Kubica maakt daardoor acht jaar na zijn heftige rallyongeluk in februari 2011, zijn rentree in de koningsklasse van de autosport. Kubica reed in november 2010 zijn laatste Formule 1-race en raakte daarna zwaar geblesseerd aan zijn arm, nadat zijn rallywagen werd doorboord door een vangrail. De rechterarm van de Pool functioneert nog steeds niet goed, maar Kubica heeft tijdens testdagen al meerdere keren laten zien dat hij wel een Formule 1-wagen kan besturen.



Bij Williams neemt hij de plek over van Lance Stroll. De Canadees verkast naar Force India, de renstal die zijn vader heeft overgenomen, al heeft het team dat nog steeds niet bevestigd. De enkelvoudige Grand Prixwinnaar kwam in het verleden uit voor BMW Sauber en voor Renault. Voor komend seizoen is alleen de tweede plek bij het team van Toro Rosso nog niet ingevuld. Daniil Kvyat wordt daar eerste rijder en krijgt naar alle waarschijnlijkheid Alexander Albon of Dan Ticktum naast zich.



Claire Williams: ,,Roberts doorzettingsvermogen is heel bijzonder, hij staat voor de fighting spirit van Williams. Zijn aanwezigheid en niveau helpen ons weer op onze weg terug naar de top van het veld.”