Kubica blijft reserverijder voor Alfa Romeo

De Pool Robert Kubica zal ook komend seizoen in de Formule 1 als reserverijder fungeren bij Alfa Romeo. Bij de Zwitserse renstal komen in 2022 de Fin Valtteri Bottas, die overstapt van Mercedes, en de Chinese debutant Guanyu Zhou in actie. Indien een van beiden niet in staat is om te rijden, valt Kubica in.

De 36-jarige coureur verscheen dit seizoen in de Formule 1 in twee races aan de start. Zowel in Nederland als in Italië verving hij de Finse routinier Kimi Räikkönen, die door een positieve coronatest in september even moest pauzeren.

Kubica maakte in 2019 bij Williams zijn rentree in de Formule 1, nadat hij in 2011 een ernstig ongeval had gehad tijdens een rally. De racecarrière van de Pool leek voorbij, maar hij wist na een lange revalidatie en mét een fysieke beperking aan zijn rechterarm en -hand terug te keren in de koningsklasse van de autosport. Kubica reed in de auto van Williams voortdurend in de achterhoede en zijn contract werd niet verlengd.

Volledig scherm © REUTERS

Met dank aan een persoonlijke sponsor wist Kubica in 2020 als reserverijder binnen te komen bij Alfa Romeo. Hij nam in zijn carrière 99 keer deel aan een grand prix en won er één. In Canada zegevierde Kubica in 2008 voor BMW Sauber.

