Kubica vertrekt bij Formule 1-team Williams

Video Yoran (11) uit Lemeler­veld ging viraal als ballenjon­gen bij Heracles

12:53 De 11-jarige Yoran Kemper heeft een aantal bijzondere dagen achter de rug. De jonge voetballer mocht zondag ballenjongen zijn bij Heracles Almelo – Willem II en viel op met een prachtige aanname. Zijn actie ging het internet over. Yoran vertelt: ,,Ze vroegen op de training of ik al een contract had getekend.’’