Kuipers fluit duel tussen Atlético Madrid en AS Roma

De thuisclub heeft met drie punten uit vier duels nog maar een kleine kans op een plek in de knock-outfase van de Champions League. AS Roma leidt groep C met acht punten, gevolgd door Chelsea met zeven. De Engelse kampioen begint al om 18.00 uur in Bakoe aan de wedstrijd tegen Qarabag (twee punten). Als de Engelse club wint, is het zeker van een vervolg in de Champions League.