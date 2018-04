Kuipers fluit halve finale Champions League tussen Bayern en Real Madrid

Kuipers wordt woensdag geassisteerd door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. De vierde official is Charles Schaap en als vijfde en zesde official zijn Pol van Boekel en Dennis Higler aangesteld.



Bij de Duitsers komt Kuipers Arjen Robben tegen. De andere halve finale gaat tussen het AS Roma van Kevin Strootman en Liverpool met Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk.



Kuipers floot gisteren ook de Nederlandse bekerfinale tussen Feyenoord en AZ. De Rotterdammers wonnen de 100ste finale met 3-0. Kuipers is komende zomer ook op het WK voetbal in Rusland.