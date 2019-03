Kuipers fluit topper tussen Ajax en PSV

De nummer één en twee van de eredivisie staan om 16.45 uur tegenover elkaar in de Johan Cruijff Arena. De belangen in Amsterdam zijn groot. Wint PSV, dan deelt het een enorme tik uit aan Ajax. De voorsprong op de ranglijst loopt in dat geval op naar acht punten. Als de thuisploeg wint is het verschil nog maar twee punten. Dan ligt de strijd om het kampioenschap weer helemaal open.

Heracles

In de eredivisie wordt naast het programma in het weekeinde ook een midweeks programma afgewerkt. Heracles gaat aanstaande zaterdag op bezoek bij De Graafschap. Dennis Higler is de scheidsrechter op de Vijverberg. De wedstrijd in Doetinchem begint om 19.45 uur. Dinsdag spelen de Almeloërs in eigen huis tegen Willem II. Sander van der Eijk is de scheidsrechter bij dat duel. De wedstrijd begint om 19.45 uur.