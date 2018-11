Kuipers: ‘Niets respectloos gezegd tegen Neymar’

Neymar klaagde na afloop van het duel tussen Napoli en zijn ploeg Paris Saint Germain over scheidsrechter Björn Kuipers. Volgens de Braziliaanse spits had Kuipers hem in de wedstrijd ‘respectloos behandeld’. „De scheidsrechter zei iets tegen me wat hij niet had mogen zeggen, het was respectloos”, gaf Neymar na afloop aan. Wat Kuipers dan gezegd zou hebben, vertelde de Braziliaan niet. Wel vroeg hij de UEFA om in te grijpen.