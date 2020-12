Kuivenhoven beleeft pijnlijk WK-debuut met slechts één gewonnen leg

Onderzoek loopt nog Promes na snelle terugkeer: ‘Ik ben nu vrij en dat zegt wel genoeg’

17:17 Quincy Promes heeft voor de camera van FOX Sports voor het eerst van zich laten horen nadat hij vorige week zondag werd gearresteerd als verdachte van een steekincident. De aanvaller van Ajax wilde na de wedstrijd bij ADO Den Haag (2-4) niets kwijt over de zaak, maar was blij weer op het veld te staan. ,,Het onderzoek loopt nog, dus ik kan er niks over kwijt. Ik hou me niet bezig met die randzaken en probeer me gewoon te focussen op het voetbal.”