Kunnen de Twentse atleten zich mengen in de strijd om de NK indoor-medailles?

Omnisport in Apeldoorn is de plek waar in deze coronaperiode toch nog een Nederlands kampioenschap indoor wordt gehouden. Als een van de zeer weinige wedstrijden in het geplaagde indoorseizoen. Voor de topatleten gaat het niet alleen om het veroveren van eremetaal, kwalificatie voor het EK indoor staat tevens op het spel. Het Europees kampioenschap in het Poolse Torun staat gepland voor begin maart. Het is nog maar de vraag of de Twentse atleten zich in die strijd gaat melden.