Kvitova verslaat Barty en pakt 26ste titel

Barty, die in de halve finale Kiki Bertens had uitgeschakeld, begon sterk en won de eerste set met 6-1. De ervaren Kvitova knokte zich terug in de partij en wist de volgende twee sets te winnen: 7-5 en 7-6 (3). De Tsjechische boekte haar 26ste toernooizege op de WTA-tour. Ze won het toernooi in Sydney eerder al in 2015.



Kvitova komt maandag al in actie op de Australian Open. Ze staat in de eerste ronde tegenover de Slowaakse Magdalena Rybarikova.